Almsommer im Tauernhof

Vielfältige Aktivitäten in der Region

Im Sommer lädt die Natur um Kaprun zu Wanderungen, Radtouren und Ausflügen ein. Die nahegelegenen Seen bieten abwechslungsreiche Möglichkeiten, die beeindruckende Landschaft zu erkunden. Nach einem aktiven Tag an der frischen Luft können Sie sich im Hotel Tauernhof erholen.