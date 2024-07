20 Jahre Salzburger Almsommer

Und seit nunmehr schon 20 Jahren ist der Salzburger Almsommer auch für Gäste ein großer Anziehungspunkt und ein wirklich verführerisches Angebot für alle, die im Urlaub, in den Ferien und an den Wochenenden am liebsten in den Bergen unterwegs sind. Denn mit der Entdeckung der Berge als Erholungs- und Freizeitraum wurde die Alm zum Inbegriff der heilen Welt.