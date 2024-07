Hirscher: „Werden denken, dass Opa am Start ist“

Der 35-Jährige freut sich schon darauf, wieder mit einer Startnummer ins Rennen zu gehen. „Bestimmt werden viele junge Fahrer starten und sich fragen, was will der Opa da“, scherzt der siebenfache Weltmeister. Natürlich gehe er professionell an die Sache heran, aber ihm sei bewusst, so wie früher wird es nicht mehr werden. „Ich will Erinnerungen sammeln und nicht mehr Hundertstel jagen. Was in fünf Monaten ist, das kann niemand sagen“, so das Ski-Ass abschließend. Ein Start in Sölden ist allerdings anvisiert.