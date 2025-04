Deutsche beendet Karriere mit emotionalem Posting

„Skifahren, ich liebe dich, aber nun ist es Zeit, auf Wiedersehen zu sagen“, schreibt die Deutsch-Kanadierin Remme nach 73 Weltcuprennen. Platz fünf in der Kombination bei der WM in Aare und der zweite Platz in Crans Montana 2019 waren ihre größten Erfolge. Doch jetzt ist Schluss!