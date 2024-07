Roland Düringer: Scheiß-mir-nix in Hausschlapfen

Was dann im Rosengarten am Pöstlingberg in Linz folgt, ist ein bunter Mix, der zum Teil improvisiert wirkt, weil sich der Kabarettstar voll auf sein Publikum einlässt. Da wird über Motorräder gefachsimpelt oder auch über die Zeit beim Bundesheer gesprochen. „Kennt sich jemand nicht aus, bitte fragen“, betont er mehrfach.