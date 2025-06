Gefährliche Entdeckung: Turnsaal sofort gesperrt

Im Rahmen einer routinemäßigen baulichen Überprüfung wurde beim alten Turnsaal der Volksschule 1 in Marchtrenk ein gravierender Mangel an der Dachkonstruktion festgestellt. Nach Einschätzung der Fachleute kann die statische Sicherheit des Dachstuhls nicht mehr in vollem Umfang garantiert werden. Als unmittelbare Konsequenz hat SP-Bürgermeister Paul Mahr nun die sofortige Sperre des Turnsaals veranlasst.