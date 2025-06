„Alleine der bloße Gedanke daran ist schon arg“

Am Tag nach der Bluttat von Graz wirkt beim „Krone“-Lokalaugenschein vor dem BRG Fadingerstraße in Linz auf den ersten Blick alles wie immer. Einzeln oder in Gruppen kommen Kinder zu Fuß, mit dem Scooter oder Mofa bei der Bildungseinrichtung an, verschwinden darin. Beim genauen Hinsehen fällt aber auf, dass die Fahne vor dem Gebäude auf halbmast hängt – ein Zeichen der Trauer nach dem Amoklauf mit elf Toten.