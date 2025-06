Viel Angst und Aufregung wegen einer Jausen-Brezel

„Ein Schüler und eine Schülerin aus der Mittelschule bzw. Volksschule wurden von einem unbekannten Autofahrer angesprochen und zum Einsteigen in das Fahrzeug gedrängt. Zum Glück haben die Kinder richtig reagiert, sind nicht eingestiegen und haben sich sofort an eine Vertrauensperson gewandt“, hieß es in dem Schreiben, in dem es auch wertvolle Tipps für die Eltern gab.