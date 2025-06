Was helfen könnte, um Amokläufe zu vermeiden

Die Tragödie von Graz erschüttert das ganze Land. Und viele fragen sich, ob dieses Massaker verhindert hätte werden können. Der ehemalige Polizist und Gewaltpädagoge Alexander Geyrhofer (61) aus Schörfling am Attersee in Oberösterreich beschäftigt sich seit vielen Jahren mit jenen Themen, die in Graz zur Eskalation geführt haben.