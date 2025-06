Wiederaufbau in LA macht Oberösterreichern Mut

In LA wollen Mühlviertler auch selbst ein Haus kaufen

Aktuell baut Loxone das Vertriebsnetz im Westen der USA aus, dazu wird auch das Team verstärkt. In Kalifornien und Arizona sind erste Pilotprojekte in Vorbereitung. Das Unternehmen will in Los Angeles auch ein Haus kaufen, das seine Rolle als Niederlassung erfüllen wird, aber auch Schulungszentrum und Showroom sein soll.