Wolf fiel trächtige Kuh im Bregenzerwald an

„Mit über 20.000 nachgewiesenen Individuen in Europa ist der Wolf nicht mehr vom Aussterben bedroht. Immer wiederkehrende Sichtungen und zunehmende Risse von Nutztieren zeigen, dass der Wolf zunehmend die Scheu vor Menschen verliert. Ich habe kein Verständnis, dass immer zuerst etwas passieren muss, bevor wir handeln dürfen. Wir betreiben keine reguläre Jagd, sondern die Einzelfallentnahme des Schadwolfes. Ich danke an dieser Stelle den Jagdausübenden für ihre aktive Unterstützung in dieser herausfordernden Situation. Blinde Ideologie und Naturromantik gefährden unsere Alpwirtschaft“, erklärte der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP). Protest gegen das Vorgehen wird ihm nichtsdestotrotz sicher sein.