„Wäre gerne Kommissarin in einem Burgenland-Krimi“

Sie war bereits in den Krimiserien „Tatort“, „Schnell ermittelt“, „SOKO Kitzbühel“ und „M – Eine Stadt sucht ihren Mörder“ zu sehen. Brillierte neben Harald Krassnitzer in „Der Winzerkönig“, neben Martina Ebm und Nina Proll in der Kult-Serie „Vorstadtweiber“ und neben Valerie Huber in der Netflix-Serie „Kitz“. Außerdem wirkte sie im preisgekrönten Spielfilm „Ein bisschen bleiben wir noch“ mit, der allein vier Romys absahnte.