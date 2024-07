Wie karriere.at und Stepstone um Kunden kämpfen

Marktführer in Österreich ist die karriere.at GmbH mit Sitz in Linz

In Österreich hingegen ist die karriere.at GmbH mit Sitz in Linz die Nummer eins. Das Unternehmen hat sich bei uns schon früh auf Online-Jobanzeigen fokussiert. Mit Stand Donnerstagabend bot karriere.at in der App und auf der Website mehr als 20.000 freie Jobs an. Zum Vergleich. Bei Stepstone waren knapp 10.000 offene Stellen gelistet. karriere.at-Chef Georg Konjovic: „Es gibt uns bald 20 Jahre und wir sind klarer Marktführer in Österreich.“