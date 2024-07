Revolution: Herzschrittmacher als Dauerläufer

Der neue Herzschrittmacher, der aus zwei winzigen Kapseln besteht, wird direkt in die Herzkammern eingesetzt. Diese Methode eliminiert die Risiken herkömmlicher Schrittmacher, die oft durch Kabelprobleme oder Infektionen entstehen. Durch den minimalinvasiven Eingriff über die Leiste wird der Heilungsprozess beschleunigt und das Infektionsrisiko minimiert. Patienten können so ein aktives Leben ohne Einschränkungen führen. Indes gibt es noch eine Vielzahl an weiteren medizinischen Wundern, die tagtäglich in Wien vollbracht werden. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.