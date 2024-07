In Wiener Neustadt gibt es echten englischen Rasen

Die er als Kind und Jugendlicher neben Rugby intensiv betrieben hat, mit einer Junioren-Auswahl sogar im altehrwürdigen Old Trafford Stadion in Manchester auflief. Schon als 13-Jähriger interessierte er sich für die Rasenpflege. Diese Passion wurde schließlich zum Beruf. Von Ardley aus, einer kleinen Ortschaft im Norden Londons, eroberte er sich die Welt des Sports. „In der Nähe waren US-Soldaten stationiert. Wir haben American Football, Basketball, Baseball gesehen. Als ich zehn oder zwölf Jahre alt war, hat mir einer ein Skateboard geschenkt. Da war ich wohl einer der ersten in Europa, der eines hatte“, schwelgt der passionierte Reiter in Erinnerungen.