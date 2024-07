„SOKO Erdbeere“ macht nun Jagd auf faule Früchte

Jeder zehnte Stand wurde kontrolliert

Dieser Frage widmete sich knapp eine Woche lang die Konsumentenschutz-Abteilung des Landes. „Lebensmittelkontrolleure haben nahezu jeden zehnten Verkaufsstand in Niederösterreich einer Überprüfung unterzogen“, erklärt die zuständige Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ). Geachtet wird dabei vor allem auf die Herkunft der Erdbeeren, diese muss nämlich an den Verkaufsständen klar ersichtlich sein. Ausgenommen von von dieser Vorschrift ist lediglich der Ab-Hof-Verkauf. „Nur in einigen wenigen Fällen war die Kennzeichnung mangelhaft“, zieht Rosenkranz eine erste Bilanz über die Einsätze der „SOKO Erdbeere“.