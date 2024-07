Yellowstone: Touristen fliehen vor Explosion

Schäden, aber keine Verletzten

Die in Panik geratenen Parkbesucher rannten um ihr Leben. Während mehrere Teile des Besucherstegs zerstört wurden, blieben Touristen und Parkwächter unverletzt. Doch einige von ihnen waren anschließend von Kopf bis Fuß von Schmutz bedeckt. Die Nationalparkverwaltung erklärte in einer Aussendung, dass es in der Nähe des berühmten Old-Faithful-Geysirs zu einer hydrothermalen Explosion gekommen sei. Dabei schieße kochend heißes Wasser und Wasserdampf mit Geröll- und Erdmassen in die Luft. An jener Stelle, wo dieses Naturschauspiel stattfand, ist es aber eher ungewöhnlich. Dennoch gebe es „keinerlei Veränderung im vulkanischen System“ des Parks.