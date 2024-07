Antonelli? „Was ich gerne von ihm sehen würde …“

Antonelli ließ kürzlich aufhorchen, als er sagte, er wisse selbst nicht, ob er für die Formel 1 bereit sei. „In gewisser Weise vergessen wir manchmal alle, wie dumm wir mit 17 waren. Ich kann euch also verraten, dass mein Mangel an Reife es mir verunmöglicht hätte, in so einem umkämpften Umfeld klare Entscheidungen zu treffen“, so Wolff.