Comeback-Plan: Rückkehr auf Ski erfolgt in Halle!

Eishockeyspielen war er schon, beim „Krone“-Termin am Millstättersee ging’s aufs Wakeboard – das Knie hält. Womit Marco Schwarz jetzt die Rückkehr auf die Ski wagen wird. „Diesen Tag sehne ich seit sieben Monaten herbei“, lacht der Kärntner. Die nicht auf einem Gletscher erfolgen wird, sondern in Oslo – in jener Stadt also, in der er beim City Event am Neujahrstag 2019 seinen ersten von bisher sechs Weltcupsiegen gefeiert hatte.