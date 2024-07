Vater & Sohn gefangen: Anzeige nach Bergrettung

Ein Ausflug in die „wilde“ Natur kann oftmals gefährlich enden. Zumindest wenn Freiluft-Fans und Wanderer unvorbereitet und schlecht ausgerüstet absolutes „Neuland“ erkunden. Der unfreiwillige Abstecher in unwegsames Gelände endete Anfang der Woche im Rax-Schneeberg-Gebiet auch für einen Urlauber und sein Kind mit einem Einsatz der Bergrettung. Der 47-jährige Deutsche und sein 13-jähriger Sohn waren zuvor auf einer Route am Mittagstein in Bergnot geraten.