Swarovski-Dieb war erst seit kurzem in Linz

Es ging alles ganz schnell am Montag gegen 14 Uhr. Ein Mann stürmte – wie berichtet – in die Swarovski-Filiale am Linzer Taubenmarkt, warf eine Vitrine um und schnappe sich seine Beute. Doch die Flucht endete schon nach wenigen Minuten. Der Täter, ein 41-jähriger Tscheche, wurde verhaftet.