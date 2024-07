Junge „Pille“-Nutzerinnen haben hohes Cholesterin

Anna Staudt von der Innsbrucker Universitäts-Kinderklinik (Pädiatrie II) und ihre Co-Autoren haben den potenziellen Einfluss der hormonellen Empfängnisverhütung auf den Fettstoffwechsel – in vielfacher Weise langfristig entscheidend für Atherosklerose und somit für Herz-Kreislauf-Erkrankungen – im Rahmen der großen „Early Vascular Ageing-Tyrol Study“ (EVA-Tyrol; Nord-, Ost- und Südtirol) untersucht. „Orale Kontrazeptiva gehören zu den am weitesten verbreiteten Verhütungsmaßnahmen bei Erwachsenen und bei Jugendlichen. Trotzdem wurden die Effekte der oralen Kontrazeptiva auf die Blutfettwerte bei Jugendlichen noch nicht gut untersucht“, schrieben die Wissenschaftler jetzt im „Journal of Adolescent Health“.