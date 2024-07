Hunderttausende Euro Schaden durch Phishing

Vier Komplizen

Das Landeskriminalamt OÖ forschte den Deutschen während Ermittlungen gegen eine niederländische Gruppe von Phishing-Betrügern aus. Zusätzlich werden vier Rumänen, die von ihm überwiesenes Geld in ihrer Heimat abhoben, des Betrugs verdächtigt. Der 30-jährige ist in Deutschland in Haft, seine mutmaßlichen Komplizen sind auf freiem Fuß.