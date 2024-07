Ein „Original-Simpson“ fürs eigene Wohnzimmer

Die erste offizielle Folge der Simpsons wurde in den USA am 14. Jänner 1990 ausgestrahlt. Auch knapp 800 Folgen oder 35 Staffeln später ist ein Ende der Erfolgsgeschichte noch nicht abzusehen. Laufend lassen sich die Macher etwas Neues einfallen und begeistern damit immer wieder neue Generationen. Eine gravierende Änderung hat es 2002 gegeben. Seither werden die Figuren rund um Bart und Homer nämlich ausschließlich am Computer animiert. Zuvor wurden die beliebten Charaktere noch per Hand gezeichnet und zum Leben erweckt.