Südkoreas First Lady von der Justiz befragt

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilte, wurde die Präsidentengattin, die mit der Annahme eines Luxusgeschenks in ihrem Land heftige Kritik ausgelöst hatte, am Samstag „von Angesicht zu Angesicht“ befragt. Zuvor hatte die Opposition in Südkorea eine Sonderermittlung gefordert.