Ex-Weltmeister bringt Urne im Seitenwagen zum Grab

„Christian Parzer, Seitenwagen-Weltmeister“, steht groß neben einem Kreuz auf der Parte der am 8. Juli im Alter von 62 Jahren verstorbenen Motorsport-Legende. Die am Freitag in Thalheim bei Wels verabschiedet wird. Was die Todesanzeige nicht verrät, ist aber das, was bei allen in die Verabschiedungszeremonie bereits Eingeweihten für Gänsehaut sorgt.