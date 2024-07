Viele Trauergäste: Hans Seitingers letzter Weg

Am vergangenen Sonntag verstarb der ehemalige, über die Parteigrenzen hinweg beliebte Landesrat an einer schweren Krankheit. Er wurde 63 Jahre alt. In der kleinen Wallfahrtskirche Frauenberg in St. Marein im Mürztal, im Heimatort des von den Steirern so geschätzten Obersteirers, beginnt um 13 Uhr die Begräbnisfeier. Bischof Wilhelm Krautwaschl wird die zahlreichen Trauergäste begrüßen und die Liturgie feiern. Die Trauerreden halten der frühere Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer, Landwirtschaftskammerpräsident Franz Titschenbacher und Landeshauptmann Christopher Drexler halten.