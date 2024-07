Ehemaliger Landesrat Hans Seitinger ist tot!

Man hatte es ihm so sehr gewünscht, dass er es schafft. Seinen Ruhestand im Kreis seiner Familie genießen kann. Doch das Schicksal wollte es anders. Hans Seitinger ist tot. Heute starb der ehemalige, über alle Parteigrenzen hinweg beliebte und von seinen Landsleuten überaus geschätzte Landesrat an einer schweren Krankheit. Tapfer hatte sich der 63-jährige Obersteirer gegen seine massiven gesundheitlichen Probleme gestemmt, zwei Operationen zunächst gut überstanden. Doch der Körper, von zahlreichen Erkrankungen geschwächt, konnte am Ende nicht mehr.