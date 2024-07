Er lebte für die Politik mit unermüdlichem Einsatz

Erste Reaktionen kamen am Sonntag von Seitingers ehemaligen Regierungskollegen Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) und LH-Vize Anton Lang (SPÖ). „Hans Seitinger war ein leidenschaftlicher Kämpfer für unser geliebtes Heimatbundesland und alle Steirerinnen und Steirer. Ich verliere einen Freund und Ratgeber – unser Land einen seiner treuesten Diener“, so Drexler. „Dass jetzt auch seine so wertvollen Hinweise und Ratschläge, die er mir in seiner Rastlosigkeit auch aus dem Spital per SMS oder Telefonat mitgegeben hat ausbleiben, ist für mich unvorstellbar.“