Totengräberstimmung bei Wien Energie

Die Wien Energie steht vor der Pleite, hieß es im August 2022. So schlimm kam es auch dank eines stadteigenen Rettungsschirmes nicht, aber der Energiekonzern geriet durch die Sicherheitsleistungen an den Börsen in starke Schieflage. Am Freitag wurde nun der Bericht des Rechnungshofes veröffentlicht – mit scharfer Kritik. So ist von „systemischen Schwächen im Management“ zu lesen. Und weiters: