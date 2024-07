Olympia-Starterin Grabher muss bei 0:5 aufgeben

Bislang war das ITF W35-Turnier in Turin für ÖTV-Olympiastarterin Julia Grabher sehr gut verlaufen, konnte sie doch erstmals nach ihrer Handgelenks-OP im Herbst 2023 zwei Tour-Spiele in Serie gewinnen. Umso größer der Schock, als die Vorarlbergerin am Freitag ihr Viertelfinale gegen Solana Sierra (Arg) nach nur 21 Minuten beim Stand von 0:5 aufgeben musste.