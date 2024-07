Lkw geht im Katschbergtunnel in Flammen auf

Nervenaufreibende Szenen hatten sich in der Nacht auf Freitag im Katschbergtunnel Richtung Villach abgespielt. Die Sattelzugmaschine eines türkischen Lkw-Lenkers fing plötzlich zu brennen an. Sofort stellte der Mann den Lkw im Tunnel an und versuchte, das Feuer unter Kontrolle zu bringen. Was ihm gemeinsam mit den Mitarbeitern der Autobahnbetreiber auch gelang.