Boatengs Bruder hat sein Urteil schon lang gefällt

Anwalt widersprüchlich

Das selbst nach dem eher wahrscheinlichen als nur möglichen Schuldspruch wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegenüber der Mutter seiner Kinder der Fall sein dürfte. Denn obwohl Boatengs Anwalt Leonard Walischewski bereits am 21. Juni in einem Gespräch mit der „Krone“ angemerkt hat, dass er selbst mit einem Strafmaß von 60 Tagessätzen für Jérôme Boateng rechne, forderte der Jurist in seinem Schlussplädoyer einen vollen Freispruch.