Geldhahn sprudelt: „Zwickt’s mi, i man, i tram“

Das Bundesheer wurde ausgehungert, jetzt fahren in allen Kasernen in Oberösterreich neben Panzern vor allem Bagger auf. Es fließt so viel Geld, dass es Militärkommandant Dieter Muhr im Interview selbst kaum fassen kann. Zukunft in der NATO oder Euro-Armee – der Militärchef von Oberösterreich hat da eine klare Meinung.