„Ich hätte auf ein Olympia-Ticket gehofft“

Heute in einer Woche starten die Olympischen Spiele in Paris. Salzburger werden beim Großereignis jedoch kaum welche dabei sein. Eine Athletin, die bis zuletzt von einem Ticket träumen durfte, ist Diana Porsche. Die Dressur-Reiterin stand auf der vorläufigen „Long List“ des heimischen Verbands, ging allerdings leer aus. „Ich hätte schon auf Olympia gehofft. Auch weil ich aktuell die zweitbeste Österreicherin in der Weltrangliste bin“, sagt die Salzburgerin.