Junge Studenten pauken auch in den Sommerferien

Kids am Campus

In Feierlaune sind bzw. waren auch die Teilnehmer der „FH Kids“-Forscherferien in Wiener Neustadt, deren feierliche Sponsion am Freitag stattfindet. Lernen wurde hier auf spielerische Weise in den Ferienalltag integriert. „Als berufstätige Mutter schätze ich solche Angebote besonders, da sie nicht nur eine Form der Betreuung bieten, sondern auch eine sinnvolle Beschäftigung, bei der die Kinder spielend Neues lernen und ihre Fähigkeiten erweitern“, so Theresa Paeck, deren Sohn und Nachwuchsforscher Nikolaus an der ersten Woche der Forscherferien teilnahm.