Jan Delay: „Österreich ist wie eine Zeitmaschine“

Jan Delay: Wenn man sich Sachen anguckt, die 10, 15 oder teilweise 25 Jahre alt sind, dann hat man einen gewissen Abstand und ist etwas objektiver. Es ist so, als würde man sich etwas Neues angucken. Es war schön zu sehen, dass das alles Hand und Fuß und einen roten Faden hat. Und dass der Typ, der diesen ganzen Quatsch macht und immer diese Ideen hat und alles immer gut machen will, der sich immer wahnsinnig gemacht hat – dass das alles Sinn gemacht hat. Am Ende hat man 15, 20 Jahre später immer noch ein schönes Stück Kunst, dass man sich anhören kann. Der Fremdschamfaktor war sehr sehr gering. Eigentlich haben nur die Sachen nicht gefallen, die mir damals schon nicht gefallen haben. Ich hab so viele verschiedene Platten, mit so vielen verschiedenen Sounds gemacht, aber wenn man das große ganze ansieht, dann wirkt es immer noch wie aus einem Ideal und aus einer Haltung. Ich fand es schön zu sehen, dass ich nirgendwo falsch abgebogen bin.