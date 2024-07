Rangnick hatte wohl schon „verrückten“ Müller-Plan

Doch ehe der Belgier in München unterschrieb, hatten die Bayern eine Reihe von Wunschkandidaten, die ihnen am Ende jeweils einen Korb gaben. Dazu gehörte auch ÖFB-Teamchef Rangnick. Dabei war es damals eine knappe Entscheidung und der Deutsche hatte sich, wie deutsche Medien berichten, wohl schon konkrete Gedanken über seine Arbeitsweise in München gemacht.