Passantin mit einem Messer bedroht

Im Prozess erachtet die Angeklagte ihr Handeln als gerechtfertigt. Zur gefährlichen Drohung gegenüber der Passantin sagt sie, sie sei schon in der Vergangenheit von Banden verfolgt und deshalb auch gegenüber der Frau misstrauisch geworden. Die Fußtritte gegen den Beamten rechtfertigt die Furie mit dessen Arroganz und den Schmerzen, die sie erdulden musste, als der Polizist ihr die Arme am Rücken fixierte. Bei einer Nachschau in ihrer Bleibe in Vorarlberg wurden nicht nur zahlreiche Messer und eine Axt sichergestellt, im Keller stießen die Beamten zudem auf zwei halb verhungerte und eingekotete Meerschweinchen, weshalb sich die Schweizerin nun auch wegen Tierquälerei verantworten muss.