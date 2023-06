„Menschen müssen über Tollwut Bescheid wissen“

„Gerade, wenn es um Fernreisen, wie Bali, geht, muss man sich Gedanken über Tollwut machen“, so Dr. Ursula Hollenstein, Infektiologin und Fachärztin für Tropenmedizin. „Tollwut ist zu 100 Prozent tödlich. Deshalb sollte man sich überlegen, ob man sich vorab impfen lässt - oder, ob ein Krankenhaus in der Nähe der Destination ist. Denn nach einem Hundebiss ist eine Behandlung beziehungsweise Impfung innerhalb von 48 Stunden (überlebens-)notwendig. Ist das nicht der Fall, weil es etwa kein adäquates Spital in der Umgebung gibt, empfiehlt sich definitiv eine Impfung im Vorhinein“, so die Expertin. Welche Impfungen man sonst noch in welchem Land braucht und wie kurzfristig vor einer Abreise diese noch durchgeführt werden können? Die Antworten dazu sehen Sie im Gesundheitsmagazin mit Moderatorin Raphaela Scharf.