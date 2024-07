Nach Messerangriff auf Polizisten: Anklage erhoben

Brennpunkt Wien-Favoriten

Die Messerattacke auf den 24-jährigen Polizisten ist eine von vielen Gewalttaten, die damals in wenigen Wochen Wien-Favoriten erschütterten. Am 17. März kam es zugleich zwei Messerstechereien: Ein 28-Jähriger soll bei der Favoritenstraße einen völlig Unbekannten niedergestochen haben. Bei der U-Bahnstation Reumannplatz soll ein 19-jähriger Syrer einen jungen Wiener mit einem Springmesser angegriffen haben – sein Prozess begann am 11. Juli. Ebenfalls im März eskalierte am Reumannplatz ein Streit, bei dem ein 32-Jähriger einen tiefen Stich in den Oberschenkel erlitt.