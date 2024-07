Alle schauen Finale! Berlin wird zur Geisterstadt

Später Treffer zum EM-Titel

Im Westen der Stadt bekamen die rund 70.000 Fans im Olympiastadion hingegen einen hart umkämpften Sieg der Spanier zu Gesicht. Waren die Iberer in der 47. Spielminute durch Nico Williams in Führung gegangen, traf England-Joker Cole Palmer in der 73. Minute zum Ausgleich. Für die Entscheidung sorgte Mikel Oyarzabal (86.), der wenige Minuten vor Schlusspfiff Spanien zum König von Europa schoss.