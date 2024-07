E-Bike-Fahrer krachte mit drei Promille in Mauer

Mit drei Promille im Blut ist am Sonntagabend ein Flachgauer auf einem E-Bike unterwegs gewesen und gestürzt. Der 54-Jährige sei gegen 18.00 Uhr in Lamprechtshausen (Flachgau) in einem Kreisverkehr geradeaus gefahren und mit einer kniehohen Betonmauer kollidiert, berichtete die Landespolizeidirektion Salzburg.