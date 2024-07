Bayern will von Tirol Bewegung bei Nachtfahrverbot

Informationspolitik zu Luegbrücke kritisiert

Sowohl Bernreiter als auch Alfreider war offenbar auch die „Informationspolitik“ Tirols in Bezug auf wichtige Sanierungsmaßnahmen und deren Auswirkungen ein Dorn im Auge. In erster Linie drehte es sich dabei um die geplante Erneuerung der Luegbrücke auf der Tiroler Brennerautobahn (A13) mit Beginn 2025. „Leider erfahren wir immer nur aus der Zeitung und über Dritte, was gerade geplant wird und welche Auswirkungen es haben wird“, bemängelte Bernreiter.