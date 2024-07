Corona-Sorgen: Tour führt Maskenpflicht wieder ein

Trotz Corona am Start

Offiziell hat es bisher nur wenige Corona-Fälle gegeben, allerdings wird nicht mehr in jeder Mannschaft getestet. Die Dunkelziffer ist deshalb vermutlich deutlich höher, was auch Rekord-Etappensieger Mark Cavendish bestätigte: „Ich weiß, dass es Fahrer gibt, die mit Corona bei der Tour fahren.“ Cavendishs Teamkollege Michael Mörkov war am Donnerstag wegen eines positiven Corona-Tests ausgestiegen. Superstar Tadej Pogacar war in der Vorbereitung an Corona erkrankt.