Gary Lineker ungeduldig: „Will nicht mehr warten“

„Wenn es nicht am Sonntag ist, dann vielleicht in zwei, vier oder sechs Jahren. Es wird passieren, weil das englische Team immer besser wird. Und wenn du immer wieder an diese Tür klopfst, öffnet sie sich irgendwann“, schrieb der 63-Jährige in seiner BBC-Kolumne vor dem Finale gegen Spanien am Abend (21 Uhr) in Berlin.