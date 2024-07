Puczka wandelt auf den Spuren von Hjulmand

Vorerst darf sich Puczka bei Juve Next Gen in der Serie C für die „Alte Dame“ empfehlen. „Bei so einer Chance stehen wir selbstverständlich nicht im Weg“, erklärt Admiras Sportdirektor Peter Stöger, der – ähnlich wie bei Hjulmand – Bonuszahlungen aushandelte, den weiteren Werdegang des 19-jährigen Außenbahnspielers genau beobachten wird.