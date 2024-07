Wie die jungen Raben…

Auffallend ist die durchaus positive, ja entspannte Weltsicht der Jugendlichen, trotz der Kriegsherde auf dieser Welt und der drohenden Szenarien durch den Klimawandel. Keiner der von mir Befragten äußerte Zukunftsängste, wobei ein Gefälle zwischen Frauen und Männern zu beobachten war. Weibliche Jugendliche scheinen mehr Anteil am Klimawandel zu nehmen, an den sich immer stärker abzeichnenden politischen Verwerfungen, der Genderdebatte und dem Umgang mit digitalen Medien. Der magische Begriff „digital detox“, also der Versuch, Abstand zur Vernetzung mit der digitalen Welt zu gewinnen und sich selbstgewählte Bildschirmzeiten aufzuerlegen, war sogar bei einer interviewten Jugendlichen das Thema ihrer vorwissenschaftlichen Arbeit. Gemeinsam mit ihrer Freundin zog sie sich für zwei Wochen in das buddhistische Kloster auf dem Letzehof zurück, um zu erfahren, was es heißt, „wie meine Großeltern zu leben.“