„Tierqual passiert auch im Namen der Religion“

„Krone“: Was macht einen Universitätslehrgang für bessere Mensch-Tier-Beziehung überhaupt nötig? Verschlechtert sich diese in unserer Gesellschaft?

Kurt Remele: Ja, teilweise. Vor allem, weil sich die Gesellschaft daran gewöhnt, dass und wie Tiere heutzutage gequält und missbraucht werden. Beispiele gibt es leider viele. Von Tiertransporten über die Massentierhaltung, bei der sogar lächerlichst kleinste Verbesserungen etwa für Schweine abgewürgt werden, bis hin zu Qualzuchten. Letzteres sogar bei Hund und Katze, die wir „Kumpantiere“ nennen, weil sie uns begleiten und dem Menschen so nahe stehen. Stehen sollten.