Hurrikan überlebt: „Sah mein Dach vorbeifliegen!“

„Innerhalb von ein paar Stunden hat sich alles, was du kennst, grundlegend verändert – es ist wie ein Albtraum!“ Mit diesen Worten beschreibt Alexandra C. die schweren Stunden, seit Hurrikan „Beryl“ ihre Wahlheimat, die Insel Carriacou in der Karibik, getroffen hat. Mit 240 Kilometern pro Stunde verwüstete er das kleine Stück Land am 1. Juli innerhalb von gerade einmal 30 Minuten. „Beryl“ ist zu diesem Zeitpunkt noch ein Hurrikan der Kategorie 4, der zweithöchsten Stufe, wird schließlich aber auf Kategorie 5 hochgestuft. Kaum ein Haus auf Carriacou kann dem Sturm standhalten.